Рабінович: Гонтарева вкрала у країни 177 мільярдів, а її провели як героя

КИЇВ. 24 березня. УНН. Екс-керівник Національного банку Валерія Гонтарева вкрала у країни 177 мільярдів гривень і спокійно пішла у відставку, не будучи притягнутою до відповідальності. Про це народний депутат і лідер партії "За життя" Вадим Рабинович заявив в програмі "Великий вечір" на телеканалі NewsOne.