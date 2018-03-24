Рабінович: Гонтарева вкрала у країни 177 мільярдів, а її провели як героя
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Екс-керівник Національного банку Валерія Гонтарева вкрала у країни 177 мільярдів гривень і спокійно пішла у відставку, не будучи притягнутою до відповідальності. Про це народний депутат і лідер партії "За життя" Вадим Рабинович заявив в програмі "Великий вечір" на телеканалі NewsOne.
"Гонтареву, як і всіх попередніх в нашій країні, проводжали почесно, красиво, показавши повну імпотентність Верховної Ради, повну підзвітність її, повне нехтування інтересами українців. Просто геніально все пройшло: Гонтарева пішла з гордо піднятою головою, забравши наші приблизно 177 мільярдів. Її проводили як героя, який, як вона сама сказала, виконав свої завдання", - обурився парламентар.
Він також підкреслив, що до "почесної" відставки Валерії Гонтаревої і призначення їй на зміну Якова Смолія доклали руку депутати "Опозиційного блоку". За словами політика, вони відповідальні і за інші неприпустимі кадрові перестановки у владі.
"Люди, подумайте. Поліція і юстиція в руках "Народного фронту". Пости спостерігають за ними (посади уповноваженого з прав людини та голови Рахункової палати - ред.), передають "Народному фронту" - і за це голосує "Опозиційний блок". Що це за "Опозиційний блок"? Це потрібно бути архізрадниками. Як потім вони будуть на сході України розмовляти з народом?" - зазначив лідер партії "За життя".
За його словами, кадрові голосування "Опозиційного блоку" разом з провладною більшістю показують, що депутати цієї політичної сили зрадили своїх виборців.
Політик пообіцяв, що всіма доступними способами домагатиметься того, щоб екс-керівник Нацбанку опинилася за ґратами.
"Я людина не кровожерлива, але в системі, яка вимальовується після виборів, сподіваюся, наша політична сила буде досить вагомою, щоб Гонтарева відповіла за все, що вона зробила", - зазначив Вадим Рабінович.
Він також пообіцяв домагатися відставки ще одного політика, який "вбиває країну" - в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Акції протесту партії "За життя" з блокування роботи МОЗ, в ході яких активісти вимагатимуть звільнення Супрун, заплановані на квітень.