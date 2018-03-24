Рабінович: Гонтарева вкрала у країни 177 мільярдів, а її провели як героя

ukru
Ексклюзив
14:20 • 72165 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 72044 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
10:32 • 181349 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 140878 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 212520 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 174729 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 213173 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 214235 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 241556 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 134417 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
47 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 227130 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

26 березня, 08:07 • 151700 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 96524 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 78834 перегляди
У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

10:23 • 51367 перегляди
Публікації
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 72215 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 181395 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 212559 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 227130 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 204608 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 39041 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 36129 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 44251 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 78834 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 96524 перегляди
Актуальне
Рабінович: Гонтарева вкрала у країни 177 мільярдів, а її провели як героя

Рабінович: Гонтарева вкрала у країни 177 мільярдів, а її провели як героя

Київ • УНН

 • 13772 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Екс-керівник Національного банку Валерія Гонтарева вкрала у країни 177 мільярдів гривень і спокійно пішла у відставку, не будучи притягнутою до відповідальності. Про це народний депутат і лідер партії "За життя" Вадим Рабинович заявив в програмі "Великий вечір" на телеканалі NewsOne.

"Гонтареву, як і всіх попередніх в нашій країні, проводжали почесно, красиво, показавши повну імпотентність Верховної Ради, повну підзвітність її, повне нехтування інтересами українців. Просто геніально все пройшло: Гонтарева пішла з гордо піднятою головою, забравши наші приблизно 177 мільярдів. Її проводили як героя, який, як вона сама сказала, виконав свої завдання", - обурився парламентар.

Він також підкреслив, що до "почесної" відставки Валерії Гонтаревої і призначення їй на зміну Якова Смолія доклали руку депутати "Опозиційного блоку". За словами політика, вони відповідальні і за інші неприпустимі кадрові перестановки у владі.

"Люди, подумайте. Поліція і юстиція в руках "Народного фронту". Пости спостерігають за ними (посади уповноваженого з прав людини та голови Рахункової палати - ред.), передають "Народному фронту" - і за це голосує "Опозиційний блок". Що це за "Опозиційний блок"? Це потрібно бути архізрадниками. Як потім вони будуть на сході України розмовляти з народом?" - зазначив лідер партії "За життя".

За його словами, кадрові голосування "Опозиційного блоку" разом з провладною більшістю показують, що депутати цієї політичної сили зрадили своїх виборців.

Політик пообіцяв, що всіма доступними способами домагатиметься того, щоб екс-керівник Нацбанку опинилася за ґратами.

"Я людина не кровожерлива, але в системі, яка вимальовується після виборів, сподіваюся, наша політична сила буде досить вагомою, щоб Гонтарева відповіла за все, що вона зробила", - зазначив Вадим Рабінович.

Він також пообіцяв домагатися відставки ще одного політика, який "вбиває країну" - в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Акції протесту партії "За життя" з блокування роботи МОЗ, в ході яких активісти вимагатимуть звільнення Супрун, заплановані на квітень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$276.79
Brent
$73.28
Bitcoin
$86,875.40
S&P 500
$5,757.65
Газ TTF
$40.95
Золото
$3,052.11
Ethereum
$2,018.46