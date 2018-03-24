Рабинович: Гонтарева украла у страны 177 миллиардов, а ее проводили как героя

“Гонтареву, как и всех предыдущих в нашей стране, проводили почетно, красиво, показав полную импотентность Верховной Рады, полную подотчетность ее, полное пренебрежение интересами украинцев. Просто гениально все прошло: Гонтарева ушла с гордо поднятой головой, унеся наши примерно 177 миллиардов. Ее проводили как героя, который, как она сама сказала, выполнил свои задачи”, — возмутился парламентарий.

Он также подчеркнул, что к “почетному” уходу Валерии Гонтаревой и назначению ей на смену Якова Смолия приложили руку депутаты “Оппозиционного блока”. По словам политика, они несут ответственность и за другие недопустимые кадровые перестановки во власти.

“Люди, подумайте. Полиция и юстиция в руках „Народного фронта“. Посты наблюдающих за ними (должности уполномоченного по правам человека и главы Счетной палаты — ред.), передают „Народному фронту“ — и за это голосует „Оппозиционный блок“. Что это за „Оппозиционный блок“? Это нужно быть архипредателями. Как потом они будут на востоке Украины разговаривать с народом?” — отметил лидер партии “За життя”.

По его словам, кадровые голосования “Оппозиционного блока” вместе с провластным большинством показывают, что депутаты этой политической силы предали своих избирателей.

Политик пообещал, что всеми доступными способами будет добиваться того, чтобы экс-руководитель Нацбанка оказалась за решеткой.

“Я человек не кровожадный, но в системе, которая вырисовывается после выборов, надеюсь, наша политическая сила будет достаточно весомой, чтобы Гонтарева ответила за все, что она сделала”, — отметил Вадим Рабинович.

Он также пообещал добиваться отставки еще одного политика, который “убивает страну” — и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Акции протеста партии “За життя” по блокированию работы Минздрава, в ходе которых активисты будут требовать увольнения Супрун, запланированы на апрель.