Р.Тіллерсон назвав дії РФ на сході України незаконними

“Наступне питання про Крим. Тіллерсон каже, що не визнає законності приєднання Криму — „це була анексія чужої території“. Також називає „незаконними“ дії Росії в Східній Україні”, — йдеться в тексті трансляції.

Також Р.Тіллерсон зазначив, що Сполучені Штати повинні були надати зброю Україні і надати їй іншу допомогу.

Повідомляється, що Р.Тіллерсон відповів на питання про Росію й Україну фактично як “яструб”, стверджуючи, що дії адміністрації Обами по відношенню до РФ були ще занадто м’якими.

Як повідомляв УНН, у комітеті закордонних справах сенату США почалися слухання щодо кандидатури Рекса Тіллерсона, запропонованої обраним президентом Дональдом Трампом, на посаду державного секретаря.