Р.Тиллерсон назвал действия РФ на востоке Украины незаконными
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон назвал действия Российской Федерации на востоке Украины незаконными. Об этом он заявил во время слушания в Сенате США по кандидатуре нового госсекретаря, передает УНН со ссылкой на текстовую трансляцию "Радио Свобода".
"Следующий вопрос о Крыме. Тиллерсон говорит, что не признает законности присоединения Крыма - "это была аннексия чужой территории". Также называет "незаконными" действия России в Восточной Украине", - говорится в тексте трансляции.
Также Р.Тиллерсон отметил, что Соединенные Штаты должны были предоставить оружие Украине и предоставить ей другую помощь.
Сообщается, что Р.Тиллерсон ответил на вопросы о России и Украине фактически как "ястреб", утверждая, что действия администрации Б.Обамы по отношению к РФ были еще слишком мягкими.
Как сообщал УНН, в комитете по иностранным делам сената США начались слушания по кандидатуре Рекса Тиллерсона, предложенной избранным президентом Дональдом Трампом, на должность государственного секретаря.