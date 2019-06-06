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Зеленський призначив стипендії спортсменам

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив державні стипендії п'ятьом чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор. Про це йдеться в указі №353/2019, передає УНН.

В указі Президент постановляє призначити державні стипендії чемпіонам i призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор:

Кваші Іллі Олеговичу — бронзовому призеру ХХІХ літніх Олімпійських ігор зі стрибків у воду, у розмірі трьох прожиткових мінімумів;

Крюковій Ларисі Олександрівні — бронзовій призерці XIV літніх Паралімпійських ігор з волейболу сидячи, у розмірі трьох прожиткових мінімумів;

Соломоновій (Мальчик) Аллі Анатоліївні — чемпіонці ХІІІ літніх Паралімпійських ігор з легкої атлетики, у розмірі чотирьох прожиткових мінімумів;

Танчику Мирославу Борисовичу — чемпіону ХХІ літніх Дефлімпійських ігор з футболу, у розмірі чотирьох прожиткових мінімумів;

Юрченко Ірині Олександрівні — чемпіонці ХХІ та ХХІІ Дефлімпійських ігор з волейболу сидячи, у розмірі чотирьох прожиткових мінімумів.

Нагадаємо, раніше 35 спортсменам та тренерам з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту, а також 95 дітям з інвалідністю було призначено стипендії.

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