Зеленський призначив стипендії спортсменам
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив державні стипендії п'ятьом чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор. Про це йдеться в указі №353/2019, передає УНН.
В указі Президент постановляє призначити державні стипендії чемпіонам i призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор:
Кваші Іллі Олеговичу — бронзовому призеру ХХІХ літніх Олімпійських ігор зі стрибків у воду, у розмірі трьох прожиткових мінімумів;
Крюковій Ларисі Олександрівні — бронзовій призерці XIV літніх Паралімпійських ігор з волейболу сидячи, у розмірі трьох прожиткових мінімумів;
Соломоновій (Мальчик) Аллі Анатоліївні — чемпіонці ХІІІ літніх Паралімпійських ігор з легкої атлетики, у розмірі чотирьох прожиткових мінімумів;
Танчику Мирославу Борисовичу — чемпіону ХХІ літніх Дефлімпійських ігор з футболу, у розмірі чотирьох прожиткових мінімумів;
Юрченко Ірині Олександрівні — чемпіонці ХХІ та ХХІІ Дефлімпійських ігор з волейболу сидячи, у розмірі чотирьох прожиткових мінімумів.
Нагадаємо, раніше 35 спортсменам та тренерам з олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту, а також 95 дітям з інвалідністю було призначено стипендії.