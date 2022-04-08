П'ятий пакет санкцій ЄС проти рф: під обмежувальні заходи потрапили ще 217 осіб

Цитата

"Єврокомісія також вітає те, що ще 217 фізичних та 18 юридичних осіб зараз потрапили під санкції. Сюди входять усі 179 депутатів так званих «урядів» і «парламентів» Донецька та Луганська", - сказано у повідомленні.

Деталі

Загалом з 2014 року під санкції ЄС потрапили 1091 фізична та 80 юридичних осіб.

Доповнення

ЄС офіційно ухвалив п'ятий пакет санкцій проти рф, обіцяє подумати над обмеженнями щодо імпорту нафти.