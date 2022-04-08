П'ятий пакет санкцій ЄС проти рф: під обмежувальні заходи потрапили ще 217 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У межах п'ятого пакету санкцій ЄС проти рф під обмежувальні заходи потрапили ще 217 осіб та 18 організацій, пише УНН з посиланням на повідомлення Єврокомісії.
Цитата
"Єврокомісія також вітає те, що ще 217 фізичних та 18 юридичних осіб зараз потрапили під санкції. Сюди входять усі 179 депутатів так званих «урядів» і «парламентів» Донецька та Луганська", - сказано у повідомленні.
Деталі
Загалом з 2014 року під санкції ЄС потрапили 1091 фізична та 80 юридичних осіб.
Доповнення
ЄС офіційно ухвалив п'ятий пакет санкцій проти рф, обіцяє подумати над обмеженнями щодо імпорту нафти.