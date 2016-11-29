П'ятеро дітей постраждали під час пожежі на Кіровоградщині

До Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку у селі Петрове на вулиці Вихреста, 53.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить перекриття приватного житлового будинку.

Внаслідок пожежі постраждали пятеро дітей (2004 р.н., 2008 р.н., 2010 р.н., 2011 р.н., 2013 р.н.), яких госпіталізували до Знам′янської центральної районної лікарні. Дітей до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вивели на свіже повітря батьки.

Пожежу було локалізовано о 20.10 та ліквідовано о 20.40 на площі 14 кв.м.

Ймовірна причина загорання — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.