Пятеро детей пострадали во время пожара в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Кировоградской области во время пожара в частном доме пострадали пять детей, которых госпитализировали в больницу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.
В Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Петрово на улице Вихреста, 53.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит перекрытие частного жилого дома.
В результате пожара пострадали пятеро детей (2004 г.р., 2008 г.р., 2010 г.р., 2011 г.р., 2013 г.р.), которых госпитализировали в Знаменскую центральную районную больницу. Детей до прибытия пожарно-спасательных подразделений вывели на свежий воздух родители.
Пожар был локализован в 20.10 и ликвидирован в 20.40 на площади 14 кв.м.
Предполагаемая причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.