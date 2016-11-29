Пятеро детей пострадали во время пожара в Кировоградской области

В Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Петрово на улице Вихреста, 53.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит перекрытие частного жилого дома.

В результате пожара пострадали пятеро детей (2004 г.р., 2008 г.р., 2010 г.р., 2011 г.р., 2013 г.р.), которых госпитализировали в Знаменскую центральную районную больницу. Детей до прибытия пожарно-спасательных подразделений вывели на свежий воздух родители.

Пожар был локализован в 20.10 и ликвидирован в 20.40 на площади 14 кв.м.

Предполагаемая причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.