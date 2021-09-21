П'ята частина - на оборону і безпеку: у Раді презентували структуру видатків Бюджету-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Половина всіх видатків Державного бюджету на 2022 рік припадає на охорону здоров’я, соціальний захист та освіту. На оборону передбачено понад 21%. Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко, представляючи проект бюджету у Верховній Раді, повідомляє кореспондент УНН.
Цитата:
“Щодо видаткової частини: половина всіх видатків бюджету припадає на охорону здоров’я, соціальний захист та освіту. Далі сектор оборони та безпеки — 21%. Капітальні видатки зростуть порівняно з плановим показником майже на 17 млрд грн”, — сказав Марченко.
Деталі
Згідно з презентацією, представленою міністром, Держбюджет на 2022 рік має наступну структуру видатків:
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- 22,3% соціальний захист;
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- 21,1% оборона та громадський порядок;
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- 13,1% охорона здоров’я;
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- 12,7% освіта;
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- 12,4% обслуговування державного боргу;
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- 10,8% економіка;
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- 4,6% загальнодержавну функції;
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- 1,7% дотації місцевим бюджетам;
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- 1,2% духовний та фізичний розвиток;
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- 0,6% охорона навколишнього середовища.
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Нагадаємо
Кабінет міністрів України 15 вересня схвалив проект Державного бюджету на 2022 рік. Доходи Держбюджету на 2022 рік визначені у сумі 1 267 393 399,1 тис. грн (1 267 млрд грн), видатки Держбюджету — 1 441 939 445,6 тис. грн (1 441 млрд грн), граничний обсяг дефіциту Державного бюджету — 188 006 000,2 тис. грн (188 млрд грн). Витрати за державним боргом у 2022 році передбачені у сумі 574,7 млрд грн.
Бюджет 2022 презентація from UNNews