П'ять матчів дискваліфікації та штраф: футболіст Хачеріді отримав покарання
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Контрольно-дисциплінарний комітет АБФФ наклав санкції на українського оборонця Євгена Хачеріді за неспортивну поведінку в матчі 5 туру чемпіонату Білорусі "Вітебськ" – "Динамо" Брест, передає УНН з посиланням на сайт федерації.
Захисник дискваліфікований на п'ять матчів, а також оштрафований на 50 базових величин (близько 15 тисяч гривень). Також зберігається і варіант при якому "Динамо" Брест накладе свої санкції на гравця.
Примітно, що покарання Хачеріді отримав за те, що в кінці матчу отримав червону картку (поза ігрового моменту завдав удар ногою по опоненту), а після гри в підтрибуному приміщенні намагався вдарити суддю.
Додамо, що також покарання у вигляді 3 матчів дискваліфікації та 30 базових величин отримав масажист клубу Сергій Лапіцький.