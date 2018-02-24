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П’яний львів’янин у маршрутці погрожував пістолетом юнаку

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. У п'ятницю близько 21:00 на вулиці Садовій у Львові в маршрутному автобусі один з пасажирів, перебуваючи у нетверезому стані вдарив іншого по голові та погрожував пістолетом. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, передає УНН.

Як йдеться у повідомленні, така інформація надійшла у Сихівський відділ поліції.

“На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особи як зловмисника – ним виявився 30-річний львів'янин, так і потерпілого – 19-річного мешканця Львова. З місця події вилучено стартовий пістолет”, – повідомили у поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (“хуліганство”) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Наразі проводиться досудове розслідування, призначено експертизи.

Нагадаємо, у столиці невідомі погрожували ліванцю пістолетом та викрали його авто.

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