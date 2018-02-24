П’яний львів’янин у маршрутці погрожував пістолетом юнаку

КИЇВ. 24 лютого. УНН. У п'ятницю близько 21:00 на вулиці Садовій у Львові в маршрутному автобусі один з пасажирів, перебуваючи у нетверезому стані вдарив іншого по голові та погрожував пістолетом. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, передає УНН.