П’яний львів’янин у маршрутці погрожував пістолетом юнаку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У п'ятницю близько 21:00 на вулиці Садовій у Львові в маршрутному автобусі один з пасажирів, перебуваючи у нетверезому стані вдарив іншого по голові та погрожував пістолетом. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, передає УНН.
Як йдеться у повідомленні, така інформація надійшла у Сихівський відділ поліції.
“На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особи як зловмисника – ним виявився 30-річний львів'янин, так і потерпілого – 19-річного мешканця Львова. З місця події вилучено стартовий пістолет”, – повідомили у поліції.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (“хуліганство”) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Наразі проводиться досудове розслідування, призначено експертизи.
Нагадаємо, у столиці невідомі погрожували ліванцю пістолетом та викрали його авто.