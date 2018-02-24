Пьяный львовянин в маршрутке угрожал пистолетом парню
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В пятницу 21:00 на улице Садовой во Львове в маршрутном автобусе один из пассажиров, находясь в нетрезвом состоянии, нанес другому удар по голове и угрожал предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, передает УНН.
Как говорится в сообщении, соответствующая информация поступила в Железнодорожный отдел полиции.
“На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личности как злоумышленника – им оказался 30-летний львовянин, так и потерпевшего - 19-летнего жителя Львова. С места происшествия изъяты стартовый пистолет”, – сообщили в полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (“Хулиганство”) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены экспертизы.
Напомним, в столице неизвестные угрожали ливанцев пистолетом и похитили его автомобиль.