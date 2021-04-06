П'яним палив сухостій і мало не згорів сам: 34-річний чоловік з опіками потрапив до реанімації

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"... до Служби порятунку надійшло повідомлення із приймального відділення Хустської районної лікарні про те, що до них госпіталізовано 34-річного мешканця с. Горінчево. У нього діагностовано термічні опіки голови, тулуба, рук і ніг – усього 60% площі тіла, а також опіковий шок", - йдеться у повідомленні.

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Як вдалося з’ясувати, чоловік у стані алкогольного сп’яніння повертався додому з-за меж населеного пункту. Дорогою він вирішив підпалити суху траву. Однак вогонь із рослинності перекинувся на одяг закарпатця. Травмованого знайшов батько, який і передав сина в руки медиків. Наразі потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні лікувального закладу, його стан оцінюють як тяжкий.

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На Львівщині жінка загинула під час спалення сухої трави.