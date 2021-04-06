Пьяным жег сухостой и чуть не сгорел сам: 34-летний мужчина с ожогами попал в реанимацию
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Закарпатской области 34-летний мужчина в нетрезвом состоянии решил поджечь сухую траву. Пламя перекинулось на одежду и мужчину с многочисленными ожогами доставили в реанимацию, передает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС в Закарпатской области.
Цитата
"... в Службу спасения поступило сообщение с приемного отделения Хустской районной больницы о том, что к ним госпитализировано 34-летнего жителя с. Горинчево. У него диагностировано термические ожоги головы, туловища, рук и ног - всего 60% площади тела, а также ожоговый шок", - говорится в сообщении.
Детали
Как удалось выяснить, мужчина в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой. По дороге он решил поджечь сухую траву. Однако огонь из растительности перекинулся на одежду закарпатца. Травмированного нашел отец, который и передал сына в руки медиков. Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении лечебного учреждения, его состояние оценивают как тяжелое.
Напомним
Во Львовской области женщина погибла во время сжигания сухой травы.