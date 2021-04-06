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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 38505 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 56015 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106290 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 142164 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194173 просмотра

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Пьяным жег сухостой и чуть не сгорел сам: 34-летний мужчина с ожогами попал в реанимацию

Пьяным жег сухостой и чуть не сгорел сам: 34-летний мужчина с ожогами попал в реанимацию

Киев  •  УНН

 • 13039 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Закарпатской области 34-летний мужчина в нетрезвом состоянии решил поджечь сухую траву. Пламя перекинулось на одежду и мужчину с многочисленными ожогами доставили в реанимацию, передает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС в Закарпатской области.

Цитата

"... в Службу спасения поступило сообщение с приемного отделения Хустской районной больницы о том, что к ним госпитализировано 34-летнего жителя с. Горинчево. У него диагностировано термические ожоги головы, туловища, рук и ног - всего 60% площади тела, а также ожоговый шок", - говорится в сообщении.

Детали

Как удалось выяснить, мужчина в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой. По дороге он решил поджечь сухую траву. Однако огонь из растительности перекинулся на одежду закарпатца. Травмированного нашел отец, который и передал сына в руки медиков. Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении лечебного учреждения, его состояние оценивают как тяжелое.

Напомним

Во Львовской области женщина погибла во время сжигания сухой травы.

Украинские Национальные Новости

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