Путіну запропонували змінити ковзани на бутси

"Путін на прохання Дзюби змінити ковзани на бутси: Мені тоді потрібно буде і кімоно поміняти, і гірські лижі закинути. Я на відміну від вас не спортсмен, а фізкультурник. А фізкультурники займаються всім підряд. І футболом, звичайно, теж", - написав Смірнов, цитуючи Путіна.

Раніше Путін нагородив тренера збірної РФ з футболу оредном.