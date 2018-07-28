Путіну запропонували змінити ковзани на бутси
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Футболіст збірної Росії з футболу Артем Дзюба запропонував президенту РФ Володимиру Путіну змінити ковзани на бутси. Про це повідомив у Twitter російський журналіст Дмитро Смірнов, передає УНН.
"Путін на прохання Дзюби змінити ковзани на бутси: Мені тоді потрібно буде і кімоно поміняти, і гірські лижі закинути. Я на відміну від вас не спортсмен, а фізкультурник. А фізкультурники займаються всім підряд. І футболом, звичайно, теж", - написав Смірнов, цитуючи Путіна.
Раніше Путін нагородив тренера збірної РФ з футболу оредном.