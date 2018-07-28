Путину предложили сменить коньки на бутсы

"Путин на просьбу Дзюбы сменить коньки на бутсы: Мне тогда нужно будет и кимоно поменять, и горные лыжи забросить. Я в отличие от вас не спортсмен, а физкультурник. А физкультурники занимаются всем подряд. И футболом, конечно, тоже", - написал Смирнов, цитируя Путина.

Ранее Путин наградил тренера сборной РФ по футболу оредном.