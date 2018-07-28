Путину предложили сменить коньки на бутсы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Футболист сборной России по футболу Артем Дзюба предложил президенту РФ Владимиру Путину сменить коньки на бутсы. Об этом сообщил в Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов, передает УНН.
"Путин на просьбу Дзюбы сменить коньки на бутсы: Мне тогда нужно будет и кимоно поменять, и горные лыжи забросить. Я в отличие от вас не спортсмен, а физкультурник. А физкультурники занимаются всем подряд. И футболом, конечно, тоже", - написал Смирнов, цитируя Путина.
Ранее Путин наградил тренера сборной РФ по футболу оредном.