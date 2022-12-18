путінське вторгнення в Україну відкрило "браму пекла" - лідер англіканської церкви

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі в неділю заявив, що вторгнення росії в Україну "відчинило браму пекла", випустивши на волю "всі сили зла" у всьому світі, від вбивств та зґвалтувань на окупованих територіях до голоду та боргів в Африці та Європі. Про це УНН інформує з посиланням на AFP.