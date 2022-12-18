путінське вторгнення в Україну відкрило "браму пекла" - лідер англіканської церкви
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі в неділю заявив, що вторгнення росії в Україну "відчинило браму пекла", випустивши на волю "всі сили зла" у всьому світі, від вбивств та зґвалтувань на окупованих територіях до голоду та боргів в Африці та Європі. Про це УНН інформує з посиланням на AFP.
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Велбі, найвищий священнослужитель всесвітньої англіканської громади, наприкінці минулого місяця вирушив до України, щоб зустрітися з церковними лідерами та місцевими християнами, а також з тими, хто був переміщений внаслідок війни.
Він сказав, що був уражений "розміром масових поховань у Бучі, фотографіями того, що там зробили з людьми, зґвалтуваннями, масовими вбивствами, тортурами з боку окупаційних російських військ", і, що наслідки вторгнення відчуваються далеко за межами України.
"Фактично ми ведемо ту саму боротьбу на одній відстані. Коли Україна була захоплена за рішенням президента путіна, брама пекла відкрилася, і всі сили зла вийшли з усього світу", - сказав він телебаченню ВВС.
"Я був у Мозамбіку за тиждень до того, як був в Україні, де голод поширюється по всьому узбережжю Східної Африки", - сказав він.
"Є інфляція… є енергетична криза, є страждання, є брак ліків, все зло вирвалося на свободу, і доки не буде виведення військ та припинення вогню, ми не зможемо досягти прогресу у примиренні", - додав він.
За його словами, у Великій Британії зростання цін на продукти харчування та паливо, принаймні частково спричинене війною, призвело до 400-відсоткового збільшення за останні 18 місяців кількості людей, які звертаються за допомогою до продовольчих банків.
"Ми спостерігаємо зростання боргу, тиск на сім'ї на всіх рівнях", - додав він.
Додамо
Велбі публічно критикував війну росії з Україною, назвавши її у лютому "актом великого зла".