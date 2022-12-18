путинское вторжение в Украину открыло "ворота ада" - лидер англиканской церкви

Детали

Уелби, высший священнослужитель всемирной англиканской общины, в конце прошлого месяца отправился в Украину, чтобы встретиться с церковными лидерами и местными христианами, а также с теми, кто был перемещен в результате войны.

Он сказал, что был поражен "размером массовых захоронений в Буче, фотографиями того, что там сделали с людьми, изнасилованиями, массовыми убийствами, пытками со стороны оккупационных российских войск", и что последствия вторжения ощущаются далеко за пределами Украины.

"Фактически мы ведем ту же борьбу на одном расстоянии. Когда Украина была захвачена по решению президента путина, ворота ада открылись, и все силы зла вышли со всего мира", - сказал он телевидению ВВС.

"Я был в Мозамбике за неделю до того, как был в Украине, где голод распространяется по всему побережью Восточной Африки", - сказал он.

"Есть инфляция… есть энергетический кризис, есть страдания, есть нехватка лекарств, все зло вырвалось на свободу, и пока не будет вывод войск и прекращение огня, мы не сможем достичь прогресса в примирении", - добавил он.

По его словам, в Великобритании рост цен на продукты питания и топливо, по крайней мере частично вызванный войной, привел к 400-процентному увеличению за последние 18 месяцев количества людей, которые обращаются за помощью к продовольственным банкам.

"Мы наблюдаем рост долга, давление на семьи на всех уровнях", – добавил он.

Добавим

Уелби публично критиковал войну россии с Украиной, назвав ее в феврале "актом великого зла".