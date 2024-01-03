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путінська "єдіная россія" активізує рекрутинг у власну приватну армію - розвідка

путінська "єдіная россія" активізує рекрутинг у власну приватну армію - розвідка

Київ • УНН

 • 29492 перегляди

ПВК "Еспаньола", сформована з радикальних російських футбольних хуліганів, вербує бійців, обіцяючи їм високу платню.

путінська партія "єдіная россія" обзавелась власною приватною армією ― так званою "чвк "еспаньола", передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як повідомили у ГУР, рказане терористичне формування раніше перебувало у структурі так званого батальйону "восток" як добровольчий підрозділ російських футбольних хуліганів.

З 2023 року "еспаньолу" у своє розпорядження отримали  партійці путіна ― терористичний підрозділ проголосив статус так званої приватної військової компанії, і на гроші з "єдіной россії" розпочався й триває активний рекрутинг, додали у розвідці.

До "чвк "еспаньола" беруть так званих футбольних "ультрас", російських радикалів усіх мастей, зокрема симпатиків нацистської ідеології, а також пересічних цивільних осіб із зубожілих "суб’єктів" рф та тимчасово окупованих територій України ― останніх використовують у "м’ясних" штурмах для створення статусу "бойового підрозділу".

За даними ГУР, у пунктах рекрутингу до "еспаньйоли", які діють на окупованих українських територіях, добровольцям за безпосередню участь у бойових діях проти України обіцяють по 220 тисяч рублів на місяць. Контракт ― мінімум на пів року.

"Вмирати за москву також заманюють "страховими виплатами": 1 млн рублів ― легке поранення; 2 млн рублів ― поранення середньої тяжкості; 3 млн рублів ― важке поранення; 5 млн рублів ― смерть.

Утім фінансова мотивація слугує лише обгорткою. Для більшості новобранців перший же бій є квитком в один кінець. Загиблих та важкопоранених з числа рекрутованого "гарматного м’яса" росіяни не вивозять з поля бою, оформлюють "зниклими безвісти", щоб не платити родичам рублів за посланого москвою на смерть годувальника", - резюмували у розвідці.

росія планує провести декілька гібридних підривних кампаній проти України - ГУР29.12.23, 14:03 • 25167 переглядiв

Антоніна Туманова

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