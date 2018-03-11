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Путін заявив, що повернення Криму Україні неможливе за жодних обставин

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Президент Російської Федерації Вадимир Путин заявив, що повернення окупованого Криму Україні неможливе ні за жодних обставин. Про це він заявив в інтерв'ю для телефільму Андрія Кондрашова "Путін", передає УНН з посиланням на "ТАСС".

"Так що Ви, з глузду з'їхали чи що? Немає таких обставин, і не буде ніколи", - заявив він у відповідь на питання про можливість появи таких обставин.

Раніше у фільмі журналіста Володимира Соловйова "Світ і порядок 2018 Путін заявив, що не сумнувався у запровадженні проти РФ санкцій після анексії Криму. 

Як повідомляв УНН, на 18 березня заплановані вибори президента РФ. Нагадаємо, Путін заявив, що з 2000 року думає про те, кого залишити своїм наступником.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чубаров: окупаційна влада в Криму залякує кримських татар, щоб забезпечити явку на виборах президента РФ

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