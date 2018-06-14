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Путін відкрив Чемпіонат світу з футболу

Путін відкрив Чемпіонат світу з футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Президент Росії Володимир Путін оголосив про відкриття чемпіонату світу з футболу - 2018, передає УНН.

Президент РФ виступив на церемонії відкриття турніру в “Лужниках”.

Як повідомляв УНН, стартує розіграш фінальної частини 21-го в історії чемпіонату світу з футболу, що пройде на полях Росії.

Тридцять дві національні збірні зійдуться у протистоянні за головний трофей світового футболу на рівні збірних. Команди були розподілені на вісім груп і по два кращих колективи отримають путівки до плей-оф.

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У стартовій грі, яка розпочалась о 18:00, росіяни зійдуться із Саудівською Аравією в рамках протистояння квартету А. Виходячи з останніх результатів товариських матчів, обидві команди зараз знаходяться не в кращій формі. Після перемоги над Республікою Корея в жовтні Росія не виграла жодного з наступних семи товариських матчів - поразки від Австрії 0:1, Франції 1:3, Бразилії – 0:3, Аргентини – 0:1, а Саудівська Аравія програла три товариські зустрічі поспіль (Німеччині, Перу і Італії).
Відзначимо, що в другому протистоянні квартету Єгипет завтра поміряється силами з Уругваєм.

Додамо, що матчі попередньої стадії пройдуть 14-28 червня. Зустрічі 1/8 фіналу заплановані на 30 червня - 3 липня, чвертьфінали - 6-7 липня, півфінали - 10 і 11 липня, матч за третє місце - 14 липня, фінал - 15 липня.

Як повідомляв УНН, бойкот чемпіонату світу з футболу, який стартує в Росії, став символічним жестом невеликого кола світових лідерів. Долучилися, зокрема, частково Велика Британія, Ісландія, Австралія, Польща. При цьому не виключили відвідин мундіалю за певних обставин канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон.

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