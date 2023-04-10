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путін вичерпав свій часовий ліміт та помилився у найголовнішому рішенні свого життя – Данілов

путін вичерпав свій часовий ліміт та помилився у найголовнішому рішенні свого життя – Данілов

Київ • УНН

 • 1164420 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Російський диктатор володимир путін вичерпав свій часовий ліміт та помилився у найголовнішому рішенні свого життя – напасти на Україну. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає УНН.

Цитата

«До дискусії на кого працює час у злочинній російській війні проти України. Час працює на тих, хто ухвалює правильні рішення, керується цінностями, активно діє, не боїться і не відступає. Решта факторів має другорядне значення. Не існує жодної непереборної визначеності. Всі ці розмови, що час грає на боці ворога, не варті нічого», - написав Данілов у Facebook.

Додамо

Він зазначив, що кремлівський щур, не обмежений термінами виборних процедур, сподівається пересидіти в бункері і дочекатися, чи то коли «Захід стомиться від України», чи то коли допоможе Китай або коли оберуть нового президента в США, чи в Україні почнуться «голодні бунти».

«путін вичерпав свій часовий ліміт. Те, до чого він готувався 20 років і провалив на старті, неможливо виправити ані за рік, ані за два, ані за три. Він помилився у найголовнішому рішенні свого життя – напасти на Україну, після чого з п'єдесталу найбільш впливової людини світу перемістився у статус підозрюваного злочинця Гаазького трибуналу. Так на чиєму боці грає час?» - написав Данілов.

Доповнення

Президент США Джо Байден заявив, що не знає, на що сподівається російський диктатор володимир путін, та додав, що той продовжує робити помилки.

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