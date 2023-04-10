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путин исчерпал свой временной лимит и ошибся в самом главном решении своей жизни - Данилов

Киев • УНН

 • 1164418 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Российский диктатор владимир путин исчерпал свой временной лимит и ошибся в самом главном решении своей жизни – напасть на Украину. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.

Цитата

«К дискуссии на кого работает время в преступной российской войне против Украины. Время работает на тех, кто принимает правильные решения, руководствуется ценностями, активно действует, не боится и не отступает. Остальные факторы имеют второстепенное значение. Не существует никакой непреодолимой определенности. Все эти разговоры, что время играет на стороне врага, не стоят ничего», - написал Данилов в Facebook.

Добавим

Он отметил, что кремлевская крыса, не ограниченная сроками выборных процедур, надеется пересидеть в бункере и дождаться, то ли когда «Запад устанет от Украины», то ли когда поможет Китай или когда изберут нового президента в США, то ли в Украине начнутся «голодные бунты».

«путин исчерпал свой временной лимит. То, к чему он готовился 20 лет и провалил на старте, невозможно исправить ни за год, ни за два, ни за три. Он ошибся в самом главном решении своей жизни – напасть на Украину, после чего с пьедестала самого влиятельного человека мира переместился в статус подозреваемого преступника Гаагского трибунала. Так на чьей стороне играет время?» - написал Данилов.

Дополнение

Президент США Джо Байден заявил, что не знает, на что надеется российский диктатор владимир путин, и добавил, что тот продолжает совершать ошибки.

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