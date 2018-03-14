Путін у Криму відвідав будівництво моста
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У середу, 14 березня, Президент РФ Володимир Путін відвідав Кримський міст в рамках президентської агітаційної кампанії в окупованому Криму. Він не виключив, що рух транспортних засобів по Кримському мосту буде відкрито раніше запланованого терміну, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Цікавий об'єкт, потужний і виходить навіть раніше терміну", - сказав він під час візиту.
Керівник компанії "Стройгазмотаж" (генерального підрядника будівництва Кримського моста) Аркадій Ротенберг доповів Путіну, що у грудні 2018 року автомобільна дорога повинна відкриватися, але в травні вже буде готова.
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"Хотілося б, звичайно, щоб люди могли вже в літній сезон скористатися", - зазначив Путін.
"Сподіваюся, що все буде доведено до кінця, як годиться, в строк або навіть раніше терміну", - сказав він, зазначивши, що при цьому потрібно обов'язково забезпечити належну якість робіт.
За його словами, "залишилося тільки дообладнати автомобільну дорогу, покласти асфальтобетон, розмітку зробити - це вже не найскладніша робота".
"У другій частині [робіт з будівництва залізничної частини моста] ще належить багато чого зробити", - зауважив президент РФ. Введення в експлуатацію залізничної частини поста планується на кінець 2019 року.
Нагадаємо, Президент РФ Володимир Путін запланував у середу, 14 березня, завершити президентську агітаційну кампанію поїздкою в окуповані Крим і Севастополь.