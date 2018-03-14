Путін у Криму відвідав будівництво моста

КИЇВ. 14 березня. УНН. У середу, 14 березня, Президент РФ Володимир Путін відвідав Кримський міст в рамках президентської агітаційної кампанії в окупованому Криму. Він не виключив, що рух транспортних засобів по Кримському мосту буде відкрито раніше запланованого терміну, передає УНН з посиланням на ТАСС.