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Путин в Крыму посетил строительство моста

Путин в Крыму посетил строительство моста

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. В среду, 14 марта, Президент РФ Владимир Путин посетил Крымский мост в рамках президентской агитационной кампании в оккупированном Крыму. Он не исключил, что движение транспортных средств по Крымскому мосту будет открыто раньше запланированного срока, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Интересный объект, мощный и получается даже раньше срока", - сказал он во время визита.

Руководитель компании "Стройгазмотаж" (генерального подрядчика строительства Крымского моста) Аркадий Ротенберг доложил Путину, что в декабре 2018 автомобильная дорога должна открываться, но в мае уже будет готова.

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"Хотелось бы, конечно, чтобы люди могли уже в летний сезон воспользоваться", - отметил Путин.

"Надеюсь, что все будет доведено до конца, как положено, в срок или даже раньше срока", - сказал он, отметив, что при этом нужно обязательно обеспечить надлежащее качество работ.

По его словам, "осталось только дооборудовать автомобильную дорогу, положить асфальтобетон, разметку сделать - это уже не самая сложная работа".

"Во второй части (работ по строительству железнодорожной части моста) еще предстоит многое сделать", - отметил президент РФ. Введение в эксплуатацию железнодорожной части поста планируется на конец 2019 года.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин запланировал в среду, 14 марта, завершить президентскую агитационную кампанию поездкой в оккупированные Крым и Севастополь.

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