Путин в Крыму посетил строительство моста

КИЕВ. 14 марта. УНН. В среду, 14 марта, Президент РФ Владимир Путин посетил Крымский мост в рамках президентской агитационной кампании в оккупированном Крыму. Он не исключил, что движение транспортных средств по Крымскому мосту будет открыто раньше запланированного срока, передает УНН со ссылкой на ТАСС.