Путін сподівається, що Зеленський у ролі президента "швидко адаптується"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Президент Росії Володимир Путін розраховує, що Президент України Володимир Зеленський швидко зможе "адаптуватися" до ролі Глави держави. Про це він заявив у четвер в інтерв'ю одному з телеканалів, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Я не давав на Петербурзькому форумі ніякої оцінки діяльності президента Зеленського, тому що поки діяльності ніякої немає. Я не міг цього зробити в силу ось цієї об'єктивної обставини: він лише починає працювати", - сказав Путін.
"Я по собі знаю: для того, щоб навіть зрозуміти завдання, які перед ним стоять, буде потрібно немало часу. Сподіваюся, що ця адаптація до нової якості пройде досить швидко", - додав він.
За словами російського президента, він сподівається, що нове керівництво України "відчуває себе вільно, покладаючись на довіру, яка була надана народом України новообраному президенту, і зможе діяти енергійно і в напрямку відновлення відносин між Україною і Росією".
Як повідомляв УНН, раніше Путін заявив про неминучість відновлення відносин між Росією і Україною.