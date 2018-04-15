Путін: продовження ударів по Сирії призведе до хаосу в міжнародних відносинах

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Якщо ракетні удари по Сирії США і їх союзників продовжаться, це призведе до хаосу в міжнародних відносинах. Про це заявив президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Ірану Хасаном Рухані, передає УНН з посиланням на прес-службу Кремля.