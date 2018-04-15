Путін: продовження ударів по Сирії призведе до хаосу в міжнародних відносинах
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Якщо ракетні удари по Сирії США і їх союзників продовжаться, це призведе до хаосу в міжнародних відносинах. Про це заявив президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Ірану Хасаном Рухані, передає УНН з посиланням на прес-службу Кремля.
Як повідомляється, лідери обмінялися думками про ситуацію, що склалася після ракетного удару США і їх союзників по сирійській території. Констатовано, відзначили в Кремлі, що такі дії завдають серйозної шкоди перспективам політичного врегулювання в Сирії.
"Володимир Путін, зокрема, підкреслив, що якщо подібні дії, які здійснюються в порушення Статуту ООН, продовжаться, то це неминуче призведе до хаосу в міжнародних відносинах", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї. Такі дії були реакцією країн на хімічну атаку 7 квітня в сирійській Думі.
Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.
Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійській армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.