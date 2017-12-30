Путін посилив покарання за "вербування терористів"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент Росії Володимир Путін підписав закон про посилення кримінальної відповідальності за вербування в ряди терористів до довічного ув’язнення. Документ опублікований в п’ятницю на офіційному порталі правової інформації РФ, передає УНН.
Законом підвищується відповідальність за фінансування тероризму, а також за схиляння, вербування або інше втягнення особи у вчинення хоча б одного із злочинів, передбачених статтями Кримінального кодексу РФ про тероризм.
Зазначено, що такі злочини тепер будуть каратися позбавленням волі на строк від 8 до 20 років зі штрафом у розмірі від 300 до 700 тисяч російських рублів або довічним ув’язненням.
Варто зазначити, що до цього максимальне покарання для вербувальників становило до 10 років позбавлення волі.
Окрім того, законом також вводиться нове поняття в КК РФ “пропаганда тероризму”. За цей злочин передбачено штраф від 300 тисяч до 1 мільйона рублів або позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.
Як повідомляв УНН, “ІДІЛ” взяло на себе відповідальність за вибух в Петербурзі, внаслідок якого 18 осіб постраждали.