путін планує відправити у відставку начальника генштабу росії герасимова - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. російський диктатор володимир путін незадоволений ходом війни в Україні, тому збирається відправити у відставку начальника генерального штабу валерія герасимова. Про це розповів радник голови МВС Антон Геращенко, інформує УНН.
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«Його збираються зробити цапом-відбувайлом за провали в Україні, і тим самим показати іншим генералам, що їх чекає, якщо провали триватимуть», - повідомив він.
Деталі
Крім того, згідно інформації джерел валерій герасимов на тлі відставки, що наближається, став зловживати спиртним і фактично вже місяць як де-факто відсторонений від планування і керівництва військами.
За інформацією Геращенка, міністр оборони рф сергій шойгу, навпаки, поки що залишається на своїй посаді, але реального впливу на хід війни він не мав і мати не буде.
Доповнення
Начальник генерального штабу російської федерації валерій герасимов в кінці квітня був на окупованих територіях України, однак українська сторона не встигла його спіймати.
«Його візит відбувся на тлі того, що Західні військові аналітики називають все більшим безладом у російських силах. Навіть із суттєво полегшеними завданнями, російська армія продовжує страждати від логістичних проблем та поганої координації всередині підрозділів, стикаючись із затятим спротивом українців», - пише NYT.