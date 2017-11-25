Путін підписав закон про статус іноземного агента в РФ для ЗМІ

Згідно з документом, іноземними агентами можуть бути визнані іноземними ЗМІ, якщо вони отримують грошові кошти або інше майно від іноземних держав або державних органів, міжнародних та іноземних організацій, іноземних громадян, осіб без громадянства, або уповноважених ними осіб і (або) від російських юридичних осіб, які отримують грошові кошти або інше майно від зазначених джерел.

Вирішувати, які саме ЗМІ належать до іноземних агентам, буде російський мін'юст.

Раніше закон схвалили рада федерації і держдума РФ. Він набуває чинності з дня офіційного опублікування.