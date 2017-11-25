Путин подписал закон о статусе иностранного агента в РФ для СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для зарубежных СМИ. Документ опубликован на российском официальном портале правовой информации, передает УНН.
Согласно документу, иностранными агентами могут быть признаны иностранными СМИ, если они получают денежные средства или иное имущество от иностранных государств или государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства или иное имущество от указанных источников.
Решать, какие именно СМИ относятся к иностранным агентам, будет российский минюст.
Ранее закон одобрили совет федерации и госдума РФ. Он вступает в силу со дня официального опубликования.