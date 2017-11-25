Путин подписал закон о статусе иностранного агента в РФ для СМИ

Согласно документу, иностранными агентами могут быть признаны иностранными СМИ, если они получают денежные средства или иное имущество от иностранных государств или государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства или иное имущество от указанных источников.

Решать, какие именно СМИ относятся к иностранным агентам, будет российский минюст.

Ранее закон одобрили совет федерации и госдума РФ. Он вступает в силу со дня официального опубликования.