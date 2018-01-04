Путін підписав указ про відновлення авіасполучення з Єгиптом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Президент Росії Володимир Путін підписав указ про відновлення регулярних повітряних перевезень в Каїр. Про це повідомляє РІА Новости, передає УНН.
Зазначимо, що Росія і Єгипет підписали документи для відновлення авіасполучення між країнами ще 15 грудня.
За словами глави Мінавіації Єгипту Шерифа Фатхі, авіасполучення між Москвою і Каїром буде відкрито з 1 лютого.
Крім того, він зазначив, що в квітні сторони обговорять відкриття чартерних рейсів.
Нагадаємо, Росія скасувала усі авіарейси до Єгипту після аварії A321 наприкінці жовтня 2016 року, яка забрала життя 224 людей.