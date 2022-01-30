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Путін недооцінив, наскільки дорого може обійтися вторгнення в Україну – розвідка США

Путін недооцінив, наскільки дорого може обійтися вторгнення в Україну – розвідка США

Київ • УНН

 • 59682 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Розвідка США припускає, що президент Росії Володимир Путін недооцінив наслідки можливого нового вторгнення в Україну. Про це пише The Washington Post із посиланням на власні джерела, передає УНН.

Деталі

Так, за оцінками розвідки США, Путін недооцінив, наскільки дорого може обійтися вторгнення у вигляді втрачених життів росіян та руйнівного впливу санкцій на російську економіку.

Аналітики розвідки також дійшли висновку, що Путіна дезінформує його власне коло радників, які, схоже, не бажають розповідати йому про всі наслідки воєнних дій.

Американський чиновник, який спеціалізується на справах Росії, назвав "надзвичайно амбітною" та "шаленою" ідею вторгнення в Україну та навіть тимчасової її окупації.

Він зазначив, що Україна – велика країна, а уроки історії мають навчити Путіна: навіть у разі успішної військової операції йому доведеться зіткнутися з ще більшою кількістю проблем.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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