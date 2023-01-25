путін назвав американські війська в Німеччині "окупаційними силами з юридичного погляду та по суті"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. путін заявив, що американські війська в Німеччині є "окупаційними силами з юридичного погляду та фактично", пише УНН посилаючись на росЗМІ.
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Зустрічаючись зі студентами у МДУ з нагоди Дня студента, путін нагадав, що після Другої світової війни Німеччина була поділена на чотири сектори – американський, англійський, французький та радянський.
"Радянський Союз оформив припинення цього окупаційного статусу, а США – ні. І, строго кажучи, юридично та фактично на території Федеративної Республіки (Німеччини) розміщено американські окупаційні війська", - сказав путін.
Він зазначив, що навіть деякі німецькі політики визнають, що з часів Другої світової війни Німеччина ніколи не була "суверенною державою в повному розумінні цього слова".
"Це не я говорю, це говорять видні, я хочу це підкреслити, не російськоорієнтовані, а німецькоорієнтовані політики, вони прямо про це говорять. Це пряма мова", - наголосив він.
путін додав, що радянські війська добровільно залишили Австрію, а росія як правонаступниця Радянського Союзу виступила гарантом австрійської Конституції та нейтрального статусу країни.
"Що стосується інших європейських країн, то ситуація (їхня позиція щодо Австрії) складна", - зазначив він.
путін вважає, що думка рядових громадян Європи про росію не змінюється на відміну від думки європейських еліт, які "часто служать не своїм національним інтересам, а інтересам третіх країн".
Торкаючись ситуації в Україні, путін ще раз підтвердив, що мета російської "спеціальної військової операції" - захист народу та самої росії від загроз, які створені на "історичних і суміжних територіях" країни.