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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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путин назвал американские войска в Германии "оккупационными силами с юридической точки зрения и по сути"

Киев • УНН

 • 1313994 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. путин заявил, что американские войска в Германии являются "оккупационными силами с юридической точки зрения и фактически", пишет УНН ссылаясь на росСМИ.

путин назвал американские войска в Германии "оккупационными силами с юридической точки зрения и по сути"

Детали

Встречаясь со студентами в МГУ по случаю Дня студента, путин напомнил, что после Второй мировой войны Германия была разделена на четыре сектора – американский, английский, французский и советский.

"Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а США – нет. И, строго говоря, юридически и фактически на территории Федеративной Республики (Германии) размещены американские оккупационные войска", - сказал путин.

Он отметил, что даже некоторые немецкие политики признают, что со времен Второй мировой войны Германия никогда не была "суверенным государством в полном смысле этого слова".

"Это не я говорю, это говорят видные, я хочу это подчеркнуть, не русскоориентированные, а немецкоориентированные политики, они прямо об этом говорят. Это прямая речь", - подчеркнул он.

путин добавил, что советские войска добровольно покинули Австрию, а россия как правопреемница Советского Союза выступила гарантом австрийской Конституции и нейтрального статуса страны.

"Что касается других европейских стран, то ситуация (их позиция в отношении Австрии) сложная", - отметил он.

путин считает, что мнение рядовых граждан Европы о россии не меняется в отличие от мнения европейских элит, которые "часто служат не своим национальным интересам, а интересам третьих стран".

Касаясь ситуации в Украине, путин еще раз подтвердил, что цель российской "специальной военной операции" - защита народа и самой россии от угроз, которые созданы на "исторических и сопредельных территориях" страны.

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