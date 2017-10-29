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Пустовий допоміг БК Обрадойро виграти четвертий матч в чемпіонаті Іспанії

Київ • УНН

 • 9803 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Український центровий Артем Пустовий вніс свій вклад в гостьову перемогу БК "Обрадойро" над одним із лідерів чемпіонату Іспанії з баскетболу БК "Фуенлабрада", передає УНН з посиланням на сайт АСВ.

Артем Пустовий провів на паркеті 26:40 хвилин ігрового часу, за які набрав 12 очок (5/9 - двоочкові, 0/1 - триочкові, 2/2 - штрафні), додав 5 підбирань, поставив 1 блок- шот при 3 втратах і 4 персональних зауваження.

Примітно, "Обрадойро" завдали лише першої поразки "Фуенлабраді" в сезоні – 65:73.

Додамо, що наразі "Обрадойро" з 4 виграшами і 2 поразками заходиться на 7-й позиції чемпіонату Іспанії.

Як повідомлялося раніше, завдяки успішним виступам Пустового мадридський "Реал" зацікавився придбанням українського центрового.

Українські Національні Новини

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