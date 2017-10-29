Пустовий допоміг БК Обрадойро виграти четвертий матч в чемпіонаті Іспанії

Артем Пустовий провів на паркеті 26:40 хвилин ігрового часу, за які набрав 12 очок (5/9 - двоочкові, 0/1 - триочкові, 2/2 - штрафні), додав 5 підбирань, поставив 1 блок- шот при 3 втратах і 4 персональних зауваження.

Примітно, "Обрадойро" завдали лише першої поразки "Фуенлабраді" в сезоні – 65:73.

Додамо, що наразі "Обрадойро" з 4 виграшами і 2 поразками заходиться на 7-й позиції чемпіонату Іспанії.

Як повідомлялося раніше, завдяки успішним виступам Пустового мадридський "Реал" зацікавився придбанням українського центрового.