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Пункти пропуску на кордоні з Угорщиною і Румунією тимчасово не працюватимуть

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Низка пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною та Румунією тимчасово не працюватимуть у суботу, 16 березня, до 16:00. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Мукачівського прикордонного загону.

Пункти пропуску на кордоні з Угорщиною і Румунією тимчасово не працюватимуть

“До уваги осіб, які планують закордонні поїздки. Сьогодні, 16 березня, в усіх пунктах пропуску, що є на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону: “Лужанка”, “Вилок”, “Косино”, “Дзвінкове”, “Солотвино” та “Дякове” — пропускні операції тимчасово призупинено до 16:00 у зв’язку з переустановленням бази даних ДМС", - йдеться у повідомленні.

Здійснюється тільки пропуск пішоходів.

Громадян попросили врахувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок.

Нагадаємо, наприкінці лютого деякі ПП Угорщини на кордоні з Україною працювали із затримками в русі.

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