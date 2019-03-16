Пункты пропуска на границе с Венгрией и Румынией временно не будут работать
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Ряд пунктов пропуска на границе с Венгрией и Румынией временно не будут работать в субботу, 16 марта, до 16:00. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Мукачевского пограничного отряда.
"Вниманию лиц, которые планируют зарубежные поездки. Сегодня, 16 марта, во всех пунктах пропуска, на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда: "Лужанка", "Вилок", "Косино", "Дзвонковое", "Солотвино" и "Дьяково" - пропускные операции временно приостановлено до 16:00 в связи с переустановкой базы данных ГМС", - говорится в сообщении.
Осуществляется только пропуск пешеходов.
Граждан попросили учесть эту информацию при планировании зарубежных поездок.
Напомним, в конце февраля некоторые ПП Венгрии на границе с Украиной работали с задержками в движении.