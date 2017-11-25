Пункт пропуску "Солотвино" відновить цілодобовий режим роботи
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 25 листопада. УНН. У зв’язку із закінченням проведення ремонтних робіт мосту через річку Тиса пункт пропуску “Солотвино-Сігету Мармацієй”, що на кордоні з Румунією, відновлює цілодобовий режим роботи. Про це УНН повідомили у прес-службі Мукачівського прикордонного загону.
“3 27 листопада 2017 року оформлення осіб та транспортних засобів у пункті пропуску „Солотвино“ здійснюватиметься цілодобово”, — повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.
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Прикордонники просять громадян врахувати цю інформацію перед плануванням маршруту закордонних поїздок.
Як повідомляв УНН, з 11 вересня у пункті пропуску “Солотвино-Сігету Мармацієй” у період з 22:00 до 5:00 обмежено пропуск транспортних засобів та пішоходів.