Пункт пропуска "Солотвино" возобновит круглосуточный режим работы

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 74134 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 62496 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 70131 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 78081 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116882 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114840 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143216 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107372 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108798 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113349 просмотра

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Пункт пропуска "Солотвино" возобновит круглосуточный режим работы

Пункт пропуска "Солотвино" возобновит круглосуточный режим работы

Киев  •  УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 25 ноября. УНН. В связи с окончанием проведения ремонтных работ моста через реку Тиса пункт пропуска “Солотвино-Сигету Мармацией” на границе с Румынией, восстанавливает круглосуточный режим работы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Мукачевского пограничного отряда.

“3 27 ноября 2017 г. оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска „Солотвино“ будет осуществляться круглосуточно”, — сообщила пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.

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Пограничники просят граждан учесть эту информацию перед планированием маршрута зарубежных поездок.

Как сообщал УНН, с 11 сентября в пункте пропуска “Солотвино-Сигету Мармацией” в период с 22:00 до 5:00 ограничен пропуск транспортных средств и пешеходов.

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