Пункт пропуска "Солотвино" возобновит круглосуточный режим работы

“3 27 ноября 2017 г. оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска „Солотвино“ будет осуществляться круглосуточно”, — сообщила пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.

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Пограничники просят граждан учесть эту информацию перед планированием маршрута зарубежных поездок.

Как сообщал УНН, с 11 сентября в пункте пропуска “Солотвино-Сигету Мармацией” в период с 22:00 до 5:00 ограничен пропуск транспортных средств и пешеходов.