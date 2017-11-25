Пункт пропуска "Солотвино" возобновит круглосуточный режим работы
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 25 ноября. УНН. В связи с окончанием проведения ремонтных работ моста через реку Тиса пункт пропуска “Солотвино-Сигету Мармацией” на границе с Румынией, восстанавливает круглосуточный режим работы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Мукачевского пограничного отряда.
“3 27 ноября 2017 г. оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска „Солотвино“ будет осуществляться круглосуточно”, — сообщила пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.
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Пограничники просят граждан учесть эту информацию перед планированием маршрута зарубежных поездок.
Как сообщал УНН, с 11 сентября в пункте пропуска “Солотвино-Сигету Мармацией” в период с 22:00 до 5:00 ограничен пропуск транспортных средств и пешеходов.