ПУМБ оновлюється. Нова сучасна та яскрава айдентика бренду.

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 59753 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 122124 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 162404 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 129937 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 120771 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 119178 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 151345 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76054 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84544 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 186475 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
96 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ припиниться через 30 хвилин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 53935 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 44780 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 42930 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 42586 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 39408 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 162381 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 151330 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 186460 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 522213 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 600595 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 9947 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 36869 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 36235 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 38278 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 60778 перегляди
Актуальне
ПУМБ оновлюється. Нова сучасна та яскрава айдентика бренду

ПУМБ оновлюється. Нова сучасна та яскрава айдентика бренду

Київ • УНН

 • 15668 перегляди

ПУМБ оновлюється. Нова сучасна та яскрава айдентика бренду.

ПУМБ, будучи сучасним банком, уже давно у діджитальному тренді: він надає інноваційні сервіси та залучає різні нові аудиторії. Тож його зовнішні атрибути вже давно потребували переосмислення, аби відповідати тим тенденціям і цінностям, які зараз сповідує банк. І саме прагнення синхронізувати рівень сервісів банку та його зовнішню оболонку стало головним драйвером для змін. Тому банк оголосив про масштабне оновлення айдентики та візуального стилю. Від сьогодні знайомий червоний колір ПУМБ стає ще яскравішим та динамічнішим, а комунікації банку – більш сміливими та гучними. 

Тож зустрічайте новий, сміливий, гнучкий та по-доброму агресивний імідж ПУМБ.

"Ми, як маркетинг-команда ПУМБ, давно відчули, що настав час змін. Банк сьогодні надає безліч класних і сучасних сервісів, але наші візуальні прояви потребували оновлення, щоби встигати за змінами у банку. І для нас це був великий виклик – принести щось нове та цікаве, але при цьому зберегти головні ціннісні-атрибути ПУМБ, наші впізнавані акценти та ідеї. І я вірю, що той результат, якого ми досягли, наша нова айдентика, не залишить нікого байдужим", – зазначає Ксенія Сікорська, маркетинг-директорка ПУМБ.

Для вирішення цієї непростої задачі ми запросили одну із найкращих креативних команд країни – Banda Agency, яка допомогла нам організувати спільний творчий процес та у підсумку знайти таке круте рішення. Осучаснивши зовнішній вигляд ПУМБ, позбавивши бренд консервативності та зробивши його гучним і впевненим у собі.

"ПУМБ – банк із великими амбіціями. Вони роблять крутий продукт із вигідними тарифами та завжди покращуються. Впевнений, уже зовсім скоро ПУМБ буде у трійці лідерів. Тому ми домовились із командою банку про таке: ми більше не стриманий бренд. Акуратний логотип у куточку макета – це не наше. ПУМБ – гучний, яскравий і впевнений у собі сучасний банк. Ми не боїмося бути магнітом для уваги. Бо ми впевнені у собі та своєму продукті. І хочемо, щоб люди знали про це з першого погляду", – підкреслює креативний директор Banda Agency Артем Карелін.

Ну і, звичайно, розповісти про ці новини ми також вирішили оригінально, разом із Banda Agency. Ми прагнемо донести оновлення бренду ПУМБ через яскраву подачу та нестандартні формати, які ви побачите у новій рекламній кампанії.

Image

"У нашій рекламній кампанії є один нетривіальний і навіть сміливий меседж. Ми розуміємо, що у кожного українця у телефоні є мінімум два банківські застосунки. Але ми й не проти. Ми хочемо довести, що наш застосунок такий самий крутий, проте ще й вигідний. Спробуйте ним скористатися - і подивимося, що буде далі. Може, трохи самовпевнено, але такі вже ми є у ПУМБ, з нами круто і вигідно!" – резюмує Ксенія Сікорська, маркетинг-директорка ПУМБ.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.38
Bitcoin
$86,637.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,050.89
Ethereum
$2,048.56