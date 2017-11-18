Пучдемона та інших заарештованих каталонських політиків внесено в передвиборні списки регіону
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Каталонії сформували виборчі списки на регіональні вибори, які відбудуться 21 грудня. До них потрапили політики, які перебувають в ув’язненні або ховаються від іспанської влади за межами країни, в тому числі колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Каталонські партії сформували списки для регіональних виборів, які пройдуть 21 грудня. Перші місця займають поборники незалежності регіону, які зараз перебувають в попередньому ув’язненні або ховаються від іспанської влади за межами країни”, — йдеться в повідомленні.
Зокрема зазначається, що виборчий список “Разом за Каталонію” очолює колишній глава Каталонії Карлес Пучдемон.
Окрім того, 14 колишніх членів каталонської регіональної адміністрації, скасованої урядом Іспанії на основі 155-ї статті конституції, 12 знаходяться в двох великих списках.
Як повідомляв УНН, рішення про екстрадицію екс-лідера Каталонії не прийняли.