Пучдемон и другие арестованные каталонские политики внесены в предвыборные списки региона
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Каталонии сформировали избирательные списки на региональные выборы, которые состоятся 21 декабря. К ним попали политики, которые находятся в заключении или скрываются от испанских властей за пределами страны, в том числе и бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Каталонские партии сформировали списки для региональных выборов, которые пройдут 21 декабря. Первые места занимают поборники независимости региона, которые сейчас находятся в предварительном заключении или скрываются от испанских властей за пределами страны”, — говорится в сообщении.
В частности отмечается, что избирательный список “Вместе за Каталонию” возглавляет бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон.
Кроме того, 14 бывших членов каталонской региональной администрации, отмененной правительством Испании на основе 155-й статьи конституции, 12 находятся в двух больших списках.
Как сообщал УНН, решение об экстрадиции экс-лидера Каталонии не приняли .