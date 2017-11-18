Пучдемон и другие арестованные каталонские политики внесены в предвыборные списки региона

“Каталонские партии сформировали списки для региональных выборов, которые пройдут 21 декабря. Первые места занимают поборники независимости региона, которые сейчас находятся в предварительном заключении или скрываются от испанских властей за пределами страны”, — говорится в сообщении.

В частности отмечается, что избирательный список “Вместе за Каталонию” возглавляет бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон.

Кроме того, 14 бывших членов каталонской региональной администрации, отмененной правительством Испании на основе 155-й статьи конституции, 12 находятся в двух больших списках.

Как сообщал УНН, решение об экстрадиции экс-лидера Каталонии не приняли .