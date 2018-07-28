Пучдемон повернувся до Бельгії

Як пише видання, екс-глава Каталонії повернувся до Бельгії вранці 28 липня.

Є інформація, що у Брюсселі він уже мав зустріч з чиновниками Каталонії.

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За словами Пучдемона, якого цитує видання, його політична діяльність буде зосереджена в Бельгії.

Нагадаємо, Верховний суд Іспанії скасував європейський ордер на арешт Пучдемона.