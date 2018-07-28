Пучдемон вернулся в Бельгию
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон вернулся на территорию Бельгии, передает УНН со ссылкой на El Mundo.
Как пишет издание, экс-глава Каталонии вернулся в Бельгию утром 28 июля.
Есть информация, что в Брюсселе он уже встречался с чиновниками Каталонии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд в Германии отменил постановление об экстрадиции экс-лидера Каталонии
По словам Пучдемона, которого цитирует издание, его политическая деятельность будет сосредоточена в Бельгии.
Напомним, Верховный суд Испании отменил европейский ордер на арест Пучдемона.