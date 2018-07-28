Пучдемон вернулся в Бельгию

Как пишет издание, экс-глава Каталонии вернулся в Бельгию утром 28 июля.

Есть информация, что в Брюсселе он уже встречался с чиновниками Каталонии.

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По словам Пучдемона, которого цитирует издание, его политическая деятельность будет сосредоточена в Бельгии.

Напомним, Верховный суд Испании отменил европейский ордер на арест Пучдемона.