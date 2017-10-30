Пучдемон може взяти участь у виборах, якщо не опиниться за гратами - МЗС Іспанії

А.Дастіс зробив заяву у той самий час, коли в найбільшому каталонському місті, Барселоні, відбувся величезний мітинг на підтримку територіальної цілісності Іспанії.

Головний прокурор Іспанії готується порушити кримінальну справу проти К.Пучдемона та інших каталонських лідерів за порушення іспанського законодавства. Це може відбутися в понеділок, 30 жовтня, у перший робочий день з моменту оголошення незалежності регіону.

"Ми не припиняємо автономію Каталонії, насправді ми відновлюємо її", - зазначив Альфонсо Дастіс.

Нагадаємо, Іспанський уряд повідомив, що він дозволить каталонському лідеру Карлесу Пучдемону висуватись на виборах Каталонії.

Як повідомляв УНН, раніше прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що уряд країни прийняв рішення про розпуск парламенту Каталонії.