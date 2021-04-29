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ПЦУ про Чистий четвер: прибирання - це корисна річ, але найважливіше - зустріти свято з чистою душею

Київ • УНН

 • 15185 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Православній церкві України роз’яснили значення Чистого четверга та спростували “пов’язаність” цього дня з генеральним прибиранням, пише УНН з посиланням на Facebook ПЦУ.

Деталі

“Великий, або Чистий, четвер для віруючих християн — це не про генеральне прибирання власних помешкань, миття вікон, посуду чи прання. Це день очищення власної душі. У Великий четвер Страсної седмиці Свята Церква згадує важливу подію — Тайну Вечерю, під час якої Господь Ісус Христос встановив Святе Причастя (Євхаристію) — Таїнство Церкви, через яке вірні очищаються від гріхів та єднаються з Господом”, — пише ПЦУ.

У ПЦУ зазначили, що: “Чистий четвер зветься таким не через буквальне його розуміння (що необхідно влаштовувати прибирання осель або омиватися водою), а тому, що люди у храмах сповідаються і причащаються, очищуючись від гріхів та єднаючись у святій Євхаристії з Господом”.

“Прибирання — це корисна і добра річ, але під час приготувань до Великодня не треба забувати про найважливіше — зустріти свято з чистою душею. Тож сплануйте провести Великий четвер так, щоби встигнути не лише прибрати своє помешкання, помити вікна чи спекти паски, а й з’єднатися з Господом у святій Євхаристії”, — резюмували у ПЦУ.

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