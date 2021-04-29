ПЦУ о Чистом четверге: уборка - это полезная вещь, но самое важное - встретить праздник с чистой душой
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Православной церкви Украины разъяснили значение Чистого четверга и опровергли “связанность” в этого дня с генеральной уборкой, пишет УНН со ссылкой на Facebook ПЦУ.
Детали
“Большой, или Чистый четверг для верующих христиан — это не про генеральную уборку собственных помещений, мытье окон, посуды или стирки. Это день очищения собственной души. В Великий четверг Страстной седмицы Святая Церковь вспоминает важное событие — Тайную Вечерю, во время которой Господь Иисус Христос установил Святое Причастие (Евхаристию) — Таинство Церкви, через которое верные очищаются от грехов и соединяются с Господом”, — пишет ПЦУ.
В ПЦУ отметили, что: “Чистый четверг называется таковым не через буквальное его понимание (что необходимо устраивать уборку домов или омываться водой), а потому, что люди в храмах исповедуются и причащаются, очищаясь от грехов и соединяясь в святой Евхаристии с Господом”.
“Уборка — это полезная и хорошая вещь, но при приготовлении к Пасхе не надо забывать о самом важном — встретить праздник с чистой душой. Поэтому спланируйте провести Великий четверг так, чтобы успеть не только убрать свою квартиру, помыть окна или испечь пасхи, но и соединиться с Господом в святом Евхаристии”, — резюмировали в ПЦУ.