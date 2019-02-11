Птахівники визнані найактивнішими гравцями м'ясного ринку

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. За рік Україна збільшила експорт м'яса птиці на 17,5%. Про це свідчать дані аналітичного відділу Ради з питань експорту продовольства (UFEB), передає УНН.

У минулому році українські птахівники поставили за кордон 328,9 тис. тонн продукту. У той же час, експорт свинини в 2018 році становив лише 1,7 тис. тонн, експорт яловичини - 41,7 тис. тонн. Вітчизняні виробники свинини просіли з експорту на 280%, яловичини - збільшили поставки на 17%.

Річний імпорт курятини також виріс, але не суттєво. В цілому в 2018 році в Україну завезли 130,5 тис. тонн м'яса птиці, що на 9,3% більше, ніж у 2017 році.

При цьому, імпорт свинини в Україну збільшився на 510%, імпорт яловичини - на 14,3%.

Також, у минулому році Україна суттєво наростила виробництво м'яса птиці - на 12,2% - до 1,140 млн тонн. Для порівняння, у 2018 році в Україні було вироблено 265,1 тис. тонн свинини і всього 70,8 тис. тонн яловичини. Річний приріст виробництва свинини сягнув 4,8%, яловичини - 1,9%.

Нагадаємо, Польща днями повідомила, що їх курятина дорожче української, а тому Україна має експортну перевагу на світовому ринку.

Раніше УНН повідомляв, що у минулому році Україна піднялася на 6-е місце в світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду. У країнах ЄС Україна - серед трьох головних постачальників.

Основний експортер України - агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка. Частка його компанії в загальному експорті продукту становить 88%.

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