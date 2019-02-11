Птицеводы признаны самыми активными игроками мясного рынка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. За год Украина нарастила экспорт мяса птицы на 17,5%. Об этом свидетельствуют данные аналитического отдела Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB), передает УНН.
В прошлом году украинские птицеводы поставили за границу 328,9 тыс. тонн продукта. В то же время, экспорт свинины в 2018 году составил всего 1,7 тыс. тонн, экспорт говядины - 41,7 тыс. тонн. Отечественные производители свинины просели по экспорту на 280%, говядины - увеличили поставки на 17%.
Годовой импорт курятины также вырос, но не существенно. В целом в 2018 году в Украину завезли 130,5 тыс. тонн мяса птицы, что на 9,3% больше, чем в 2017 году.
При этом, импорт свинины в Украину увеличился на 510%, импорт говядины - на 14,3%.
Также, в прошлом году Украина существенно нарастила производство мяса птицы - на 12,2% - до 1,140 млн тонн. Для сравнения, в 2018 году в Украине было произведено 265,1 тыс. тонн свинины и всего 70,8 тыс. тонн говядины. Годовой прирост производства свинины составил 4,8%, говядины - 1,9%.
Напомним, Польша на днях сообщила, что их курятина дороже украинской, а поэтому Украина имеет экспортное преимущество на мировом рынке.
Ранее УНН сообщал, что в прошлом году Украина поднялась на 6-е место в мировом рейтинге экспортеров курятины, обогнав Россию и Канаду. В странах ЕС Украина — среди трех главных поставщиков.
Основной экспортер Украины — агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка. Доля его компании в общем экспорте продукта составляет 88%.